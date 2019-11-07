2019-11-07T11:05:56+03:00
Общество

На Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети третий энергоблок

Во время проверки оборудования сработала защита блочного трансформатора
Ольга ТРОФИМОВА
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На Калининской АЭС отключен от сети энергоблок №3 Фото: rosenergoatom.ruНа Калининской АЭС отключен от сети энергоблок №3 Фото: rosenergoatom.ru
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Около 5:40 утра, 7 ноября, энергоблок №3 Калининской АЭС был отключен от сети. Причиной этого стало срабатывание защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.

Реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом.

- Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть, - сообщает пресс-центр Калининской АЭС.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Остальные три энергоблока работают в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

Напомним, что энергоблок №3 был запущен в работу 4 ноября после проведения планового-предупредительного ремонта. Помимо типового перечня операций, на энергоблоке были проведены работы по модернизации электротехнического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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