На Калининской АЭС в Тверской области отключен от сети третий энергоблок
Около 5:40 утра, 7 ноября, энергоблок №3 Калининской АЭС был отключен от сети. Причиной этого стало срабатывание защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.
Реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом.
- Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть, - сообщает пресс-центр Калининской АЭС.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.
Остальные три энергоблока работают в штатном режиме. Радиационный фон в норме.
Напомним, что энергоблок №3 был запущен в работу 4 ноября после проведения планового-предупредительного ремонта. Помимо типового перечня операций, на энергоблоке были проведены работы по модернизации электротехнического оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU