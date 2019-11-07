2019-11-07T10:55:07+03:00
Происшествия

Грабитель проник в квартиру жителя Тверской области и отнял у него телефон

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области грабитель проник в квартиру местного жителяВ Тверской области грабитель проник в квартиру местного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о грабеже в дежурную часть Редкинского отдела полиции ОМВД России по Конаковскому району обратился 48-летний житель деревни Отроковичи. Мужчина сообщил, что в его квартиру проник неизвестный мужчина, силой отобрав у хозяина сотовый телефон, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 4 000 рублей.

Потерпевший указал полицейским направление, в котором скрылся подозреваемый, описал его внешность и одежду. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий 38-летний житель села Городня Конаковского района. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенный мобильный телефон.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело. По статье "Грабеж" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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