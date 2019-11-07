Грабитель проник в квартиру жителя Тверской области и отнял у него телефон
С заявлением о грабеже в дежурную часть Редкинского отдела полиции ОМВД России по Конаковскому району обратился 48-летний житель деревни Отроковичи. Мужчина сообщил, что в его квартиру проник неизвестный мужчина, силой отобрав у хозяина сотовый телефон, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 4 000 рублей.
Потерпевший указал полицейским направление, в котором скрылся подозреваемый, описал его внешность и одежду. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий 38-летний житель села Городня Конаковского района. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенный мобильный телефон.
Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело. По статье "Грабеж" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU