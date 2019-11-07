В Тверской области сигаретами торговали около школы
В прокуратуру Краснохолмского района обратился местный житель и сообщил, что рядом с одной из школ осуществляется продажа табачных изделий.
Прокуратура провела проверку и установила, что общество с ограниченной ответственностью продает сигареты на расстоянии менее 100 метров от общеобразовательной школы.
По результатам проверки прокурором в адрес генерального директора ООО внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Директору организации выписан административный штраф на сумму 5 000 рублей.
Нарушения устранены, продажа табака прекращена.
ИСТОЧНИК KP.RU