В Тверской области сигаретами торговали около школы

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-07T10:42:00+03:00

Рядом со школой в Тверской области продавали табачные изделия Фото: Константин ИВШИН

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В прокуратуру Краснохолмского района обратился местный житель и сообщил, что рядом с одной из школ осуществляется продажа табачных изделий.

Прокуратура провела проверку и установила, что общество с ограниченной ответственностью продает сигареты на расстоянии менее 100 метров от общеобразовательной школы.

По результатам проверки прокурором в адрес генерального директора ООО внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директору организации выписан административный штраф на сумму 5 000 рублей.

Нарушения устранены, продажа табака прекращена.

ИСТОЧНИК KP.RU