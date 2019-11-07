На трассе М-9 в Тверской области водитель на легковушке протаранил микроавтобус

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-07T09:43:07+03:00

Водитель легковушки погиб в ДТП на трасс М-9 в Тверской области Фото: Иван ВИСЛОВ

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Авария произошла ночью, 7 ноября, на 207-м км трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области. На указанном участке дороги водитель автомобиля "ВАЗ 2112" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Benz Sprinter".

На месте ДТП работали отделение пожарно-спасательной части №31, оперативная группа Зубцовского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

В результате столкновения водитель "ВАЗа" погиб на месте происшествия. Водитель иномарки получил травмы. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU