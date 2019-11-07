На улице Коноплянниковой в Твери дерево упало на припаркованные машины

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-07T09:07:13+03:00

Дерево упало на припаркованную иномарку Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Наталья Бодрякова

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ЧП произошло 7 ноября, во дворе №19 корпус 1 на улице Коноплянниковой, в Твери. Большое дерево под тяжестью мокрого снега упало на припаркованные автомобили.

Одна из иномарок оказалась сильно повреждена, потому что на нее пришелся основной удар. остальные машины лишь слегка зацепило ветками.

Фотографиями произошедшего поделились подписчики группы "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Как сообщают очевидцы, автомобили были без пассажиров, поэтому никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU