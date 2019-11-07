В Тверской области продолжают восстанавливать затопленные и поврежденные участки дорог

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-07T10:31:50+03:00

В регионе создан оперативный штаб по контролю над ситуацией

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В Тверской области продолжаются работы на дорогах регионального и муниципального значения, которые размыло из-за сильных дождей 4-6 ноября. Некоторые участки оказались сильно повреждены. В большей степени это коснулось Лихославльского района, Весьегонского муниципального округа, Удомельского, Кашинского и Вышневолоцкого городских округов.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени создан оперативный штаб, в который вошли представители Министерств транспорта и здравоохранения Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области, регионального Дорожного фонда, муниципалитетов, где произошло повреждение дорог, и других ведомств, задействованных в восстановительных работах.

По информации пресс-службы правительства региона, в настоящее время работы ведутся на участках дорог Толмачи - Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов, «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково» - Ящины – Пуйга, М10 - Гирино в Вышневолоцком городском округе, на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское - Пронино и Сандово - Любегощи - «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна» в Весьегонском муниципальном округе.

Уже восстановлен проезд по автодорогам Иваново - Суково – Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино - Данильцево и Удомля - Котлован –Липно в Кашинском и Удомельском городских округах.

Разрушенный участок Толмачи - Ломовое планируют восстановить 7 ноября. Там установили водопропускную трубу, начали засыпку места размыва. Также в четверг будет восстановлено движение по автодороге «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково» - Ящины - Пуйга.

Места размывов огорожены. Водителям предлагают альтернативные пути объезда.

Мониторинг ситуации ведется круглосуточно. Жителей просят сообщать о возможных затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения по телефонам диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тверской области введено паводковое положение на объектах гидротехнических сооружений. Об этом "КП-Тверь" сообщили пресс-службе Канала имени Москвы.

Утром, 7 ноября, МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение о том, что в Верхневолжье в ближайшие часы ожидается отложение и налипание мокрого снега, который выпал в регионе в ночь на четверг.

Жителей просят быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU