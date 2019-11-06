2019-11-06T23:30:13+03:00
Общество

В областном центре стартовала запись на кастинги конкурса "Мисс Тверь 2020"

Попытать счастье приглашают девушек от 16 до 25 лет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

До ежегодного конкурса "Мисс Тверь 2020" еще несколько месяцев, но подготовка к нему уже началась.

18, 25 ноября и 7 декабря в Твери пройдут кастинги на участие в конкурсе красоты. Запись уже началась.

Условия остаются неизменными:

- Если тебе от 16 до 25 лет, твой рост от 170 см и ты не замужем - скорее расскажи нам о себе! - приглашает директор конкурса Евгения Акмаева и отмечает, - "Мисс Тверь" - это уникальный проект, который ежегодно проходит на территории нашего города, где каждая девушка может проявить и показать себя, реализовать свои идеи. Не упусти свой шанс!

Напомним, финалистки конкурса становятся востребованными моделями в Твери и Тверской области, а также получают возможность участвовать во всех модных мероприятиях на всей территории России и за рубежом.

Запись на кастинг по телефону: 75-19-19.

Выбирай дату, звони и записывайся!

Выбирай дату, звони и записывайся!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверь готовится к встрече с легендарным Юрием Норштейном
Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области
Триста тысяч рублей выделено на ремонт пострадавшего от урагана офиса врача общей практики в Тверской области
В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река
В Твери спасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры
Фотовыставка, посвященнаяя 10-летию интронизации Патриарха Кирилла, откроется в Твери
В парке Победы в Твери появился новый военный экспонат
"Динамо" Тверь обыграло казанский "Барс" в серии послематчевых буллитов
Главе поселка Радченко в Тверской области пришлось уйти с поста по настоянию прокуратуры
В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения
На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области
В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек
Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева
С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке
В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину
В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН