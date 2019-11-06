В областном центре стартовала запись на кастинги конкурса "Мисс Тверь 2020"

6 Нояб. 23:26 2019-11-06T23:30:13+03:00

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До ежегодного конкурса "Мисс Тверь 2020" еще несколько месяцев, но подготовка к нему уже началась.

18, 25 ноября и 7 декабря в Твери пройдут кастинги на участие в конкурсе красоты. Запись уже началась.

Условия остаются неизменными:

- Если тебе от 16 до 25 лет, твой рост от 170 см и ты не замужем - скорее расскажи нам о себе! - приглашает директор конкурса Евгения Акмаева и отмечает, - "Мисс Тверь" - это уникальный проект, который ежегодно проходит на территории нашего города, где каждая девушка может проявить и показать себя, реализовать свои идеи. Не упусти свой шанс!

Напомним, финалистки конкурса становятся востребованными моделями в Твери и Тверской области, а также получают возможность участвовать во всех модных мероприятиях на всей территории России и за рубежом.

Запись на кастинг по телефону: 75-19-19.

Выбирай дату, звони и записывайся!

ИСТОЧНИК KP.RU