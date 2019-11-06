2019-11-06T22:07:51+03:00
Общество

Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области

Впервые в нём участвуют взрослые специалисты 50+
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области. Фото: Минобразования Тверской областиПятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области. Фото: Минобразования Тверской области
Изменить размер текста:

Открытие чемпионата состоялось 5 ноября в Тверском политехническом колледже. В этом году в региональном чемпионате Ворлдскиллз участвуют 185 студентов. Они будут состязаться в профессиональном мастерстве по двадцати компетенциям, среди которых: «Кирпичная кладка», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса»,«Поварское дело», «Технологии моды», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», и другие.

Помимо студентов-колледжеров участие в чемпионате примут школьники. Им предстоит соревноваться по компетенциям «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Предпринимательство», «Дошкольное воспитание» и «Администрирование отеля» – «Юниоры».

Самые старшие участники (в возрасте 50+) будут бороться за звание лучших по компетенциям «Администрирование отеля» и «Парикмахерское искусство» – «Навыки мудрых». Такая возрастная категория появилась в региональном чемпионате WorldSkills Russia впервые, отмечают в минобразования Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверь готовится к встрече с легендарным Юрием Норштейном
В областном центре стартовала запись на кастинги конкурса "Мисс Тверь 2020"
Триста тысяч рублей выделено на ремонт пострадавшего от урагана офиса врача общей практики в Тверской области
В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река
В Твери спасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры
Фотовыставка, посвященнаяя 10-летию интронизации Патриарха Кирилла, откроется в Твери
В парке Победы в Твери появился новый военный экспонат
"Динамо" Тверь обыграло казанский "Барс" в серии послематчевых буллитов
Главе поселка Радченко в Тверской области пришлось уйти с поста по настоянию прокуратуры
В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения
На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области
В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек
Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева
С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке
В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину
В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН