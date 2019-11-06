Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области

6 Нояб. 22:07 2019-11-06T22:07:51+03:00

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Открытие чемпионата состоялось 5 ноября в Тверском политехническом колледже. В этом году в региональном чемпионате Ворлдскиллз участвуют 185 студентов. Они будут состязаться в профессиональном мастерстве по двадцати компетенциям, среди которых: «Кирпичная кладка», «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса»,«Поварское дело», «Технологии моды», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», и другие.

Помимо студентов-колледжеров участие в чемпионате примут школьники. Им предстоит соревноваться по компетенциям «Графический дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Предпринимательство», «Дошкольное воспитание» и «Администрирование отеля» – «Юниоры».

Самые старшие участники (в возрасте 50+) будут бороться за звание лучших по компетенциям «Администрирование отеля» и «Парикмахерское искусство» – «Навыки мудрых». Такая возрастная категория появилась в региональном чемпионате WorldSkills Russia впервые, отмечают в минобразования Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU