2019-11-06T21:51:53+03:00
Общество

Триста тысяч рублей выделено на ремонт пострадавшего от урагана офиса врача общей практики в Тверской области

Работы планируют завершить к 20 ноября
Виктория ТУШКОВА
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Средства пришлось изыскать оперативно.Средства пришлось изыскать оперативно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В здании офиса врача общей практики в посёлке Калашниково Лихославльского района ремонтируют крышу. Она была повреждена штормовым ветром в ночь с 27 на 28 октября.

- На восстановление кровли здания Министерством здравоохранения Тверской области были оперативно изысканы средства в размере 300 тысяч рублей и со 2 ноября 2019 года подрядная организация приступила к ремонтным работам, - сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что в данном случае договор на выполнение работ между подрядчиком и Лихославльской ЦРБ, в ведении которой находится офис, заключают без проведения торгов ( п. 9 части 1 ст.93 федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Починить крышу планируют до 20 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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