В Твери спасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-06T19:02:45+03:00

В Твери пожарные спасли женщину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожар произошел в доме на проспекте 50 лет Октября

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ЧП произошло днем, 6 ноября, в одной из квартир дома №38 на проспекте 50 лет Октября, в Твери. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

Незамедлительно по указанному адресу убыли отделения пожарно-спасательных частей №2 и №4.

По прибытии на место звеном газодымозащитной службы внутри горящей квартиры была обнаружена женщина. Спасатели вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была госпитализирована в ГБУЗ № 4 города Твери.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем уничтожена стиральная машина. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU