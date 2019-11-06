2019-11-06T17:57:54+03:00
Звезды

Фотовыставка, посвященнаяя 10-летию интронизации Патриарха Кирилла, откроется в Твери

Всех приглашают в Выставочно-музейный центр имени Лизы Чайкиной
Ирина ТАРАСОВА
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Всех приглашают в Выставочно-музейный центр имени Лизы Чайкиной. Фото: из архива ТГМВЦВсех приглашают в Выставочно-музейный центр имени Лизы Чайкиной. Фото: из архива ТГМВЦ
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23 ноября в Выставочно-музейном центре имени Лизы Чайкиной Твери

состоится открытие фотовыставки посвященной 10-летию интронизации Патриарха Кирилла «Слово пастыря. Время больших дел».

Напомним, открытие выставки состоялось 27 января этого года в музейном комплексе Храма Христа Спасителя.

- Данная экспозиция представляет собой своеобразное документальное и художественное свидетельство пути, пройденного Церковью и ее Предстоятелем за минувшее десятилетие, - сообщают организаторы.

Авторами-фотолетописцами церковной жизни выступили священник Игорь Палкин, Олег Варов, Сергей Власов, Виктор Корнюшин, Кирилл Новотарский и Владимир Ходаков. Кураторы выставки — Николай Канавин, Алексей Логинов и священник Игорь Палкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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