Фотовыставка, посвященнаяя 10-летию интронизации Патриарха Кирилла, откроется в Твери
23 ноября в Выставочно-музейном центре имени Лизы Чайкиной Твери
состоится открытие фотовыставки посвященной 10-летию интронизации Патриарха Кирилла «Слово пастыря. Время больших дел».
Напомним, открытие выставки состоялось 27 января этого года в музейном комплексе Храма Христа Спасителя.
- Данная экспозиция представляет собой своеобразное документальное и художественное свидетельство пути, пройденного Церковью и ее Предстоятелем за минувшее десятилетие, - сообщают организаторы.
Авторами-фотолетописцами церковной жизни выступили священник Игорь Палкин, Олег Варов, Сергей Власов, Виктор Корнюшин, Кирилл Новотарский и Владимир Ходаков. Кураторы выставки — Николай Канавин, Алексей Логинов и священник Игорь Палкин.
ИСТОЧНИК KP.RU