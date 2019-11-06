В парке Победы в Твери появился новый военный экспонат

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-06T16:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В тверском парке Победы, в музее военной техники под открытым небом, установили новый экспонат - БТР-60. Демилитаризированный бронетранспортер водрузили на специальные опоры недалеко от входной группы, рядом с самолётом МИГ-25.

- Данный БТР использовался в Афганистане в составе 40-ой армии. Далее он был передан в Управление внутренних дел по Тверской области, был на балансе роты специального назначения, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Торжественное открытие экспоната состоится 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Также в рамках праздника школьников торжественно примут в ряды Юнармии.

Напомним, что в настоящий момент в парке Победы ведутся работы по созданию зоны патриотического воспитания молодёжи. В открытом доступе для посетителей там установлены и другие военные "трофеи" - танк Т-80, гаубицы, самолёт.

6 ноября экспонат доставили в парк Победы Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU