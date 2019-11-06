Тверь готовится к встрече с легендарным Юрием Норштейном
8 ноября в Твери вновь состоится встреча с легендарным мультипликатором и художником Юрием Норштейном. Пройдет она по многочисленным просьбам горожан.
- Художник, который не нуждается в представлении, создатель самого знаменитого персонажа в истории советской мультипликации ("Ёжик в тумане") поговорит с читателями о добре и зле, о том, как рождаются сказки и о том, когда наступит новый «золотой век» в истории российской мультипликации, - рассказывают организаторы.
«Я делал сказки. Я говорил о том, что было внутри меня. У меня была мечта: я хотел дать людям шанс дышать и надеяться» (Ю. Норштейн).
Книжный магазин "Абракнигабра", ул. Желябова, 28
Начало в 18.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU