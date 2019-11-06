2019-11-06T23:38:30+03:00
Звезды

Тверь готовится к встрече с легендарным Юрием Норштейном

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Начало встречи в 18.00Начало встречи в 18.00Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

8 ноября в Твери вновь состоится встреча с легендарным мультипликатором и художником Юрием Норштейном. Пройдет она по многочисленным просьбам горожан.

- Художник, который не нуждается в представлении, создатель самого знаменитого персонажа в истории советской мультипликации ("Ёжик в тумане") поговорит с читателями о добре и зле, о том, как рождаются сказки и о том, когда наступит новый «золотой век» в истории российской мультипликации, - рассказывают организаторы.

«Я делал сказки. Я говорил о том, что было внутри меня. У меня была мечта: я хотел дать людям шанс дышать и надеяться» (Ю. Норштейн).

Книжный магазин "Абракнигабра", ул. Желябова, 28

Начало в 18.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В областном центре стартовала запись на кастинги конкурса "Мисс Тверь 2020"
Пятый областной чемпионат WorldSkills Russia начался в Тверской области
Триста тысяч рублей выделено на ремонт пострадавшего от урагана офиса врача общей практики в Тверской области
В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река
В Твери спасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры
Фотовыставка, посвященнаяя 10-летию интронизации Патриарха Кирилла, откроется в Твери
В парке Победы в Твери появился новый военный экспонат
"Динамо" Тверь обыграло казанский "Барс" в серии послематчевых буллитов
Главе поселка Радченко в Тверской области пришлось уйти с поста по настоянию прокуратуры
В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения
На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области
В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек
Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева
С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке
В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину
В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН