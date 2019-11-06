2019-11-06T15:35:09+03:00
Спорт

"Динамо" Тверь обыграло казанский "Барс" в серии послематчевых буллитов

Победу команде принес нападающий Илья Шипов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
"Динамо" обыграли соперника из Казани в рамках чемпионата ВХЛ Фото: vhl.dynamo.ru"Динамо" обыграли соперника из Казани в рамках чемпионата ВХЛ Фото: vhl.dynamo.ru
Изменить размер текста:

Очередной поединок регулярного чемпионата ВХЛ тверское "Динамо" провело 5 ноября в Казани против местного "Барса". Перед этой встречей у соперников было абсолютное равенство в таблице - 21 очко по итогам 21 игры.

Матч был напряженным. Ни одна из команд не хотела уступать первенство сопернику. По итогам трех периодов - ничья 2:2. Не решил вопрос о победителе и овертайм.

И для вратарей обеих команд пришло время их первой серии послематчевых бросков в этом сезоне. В итоге победный штрафной бросок реализовал нападающий бело-голубых Илья Шипов. Итог игры 2:3 в пользу "Динамо".

После победы в Казани "Динамо" переместилось на 16-ю строчку в турнирной таблице и заняло 4-е место в дивизионе, набрав 23 очка.

Теперь команда отправляется в Нижний Новгород, где 7 ноября сыграет с новичком ВХЛ - командой "Торпедо-Горький".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В районе деревни Деревково под Вышним Волочком в Тверской области вместо дороги появилась подземная река
В Твери спасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры
Фотовыставка, посвященнаяя 10-летию интронизации Патриарха Кирилла, откроется в Твери
В парке Победы в Твери появился новый военный экспонат
Главе поселка Радченко в Тверской области пришлось уйти с поста по настоянию прокуратуры
В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения
На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области
В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек
Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева
С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке
В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину
В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН