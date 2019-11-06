"Динамо" Тверь обыграло казанский "Барс" в серии послематчевых буллитов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-06T15:35:09+03:00

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Очередной поединок регулярного чемпионата ВХЛ тверское "Динамо" провело 5 ноября в Казани против местного "Барса". Перед этой встречей у соперников было абсолютное равенство в таблице - 21 очко по итогам 21 игры.

Матч был напряженным. Ни одна из команд не хотела уступать первенство сопернику. По итогам трех периодов - ничья 2:2. Не решил вопрос о победителе и овертайм.

И для вратарей обеих команд пришло время их первой серии послематчевых бросков в этом сезоне. В итоге победный штрафной бросок реализовал нападающий бело-голубых Илья Шипов. Итог игры 2:3 в пользу "Динамо".

После победы в Казани "Динамо" переместилось на 16-ю строчку в турнирной таблице и заняло 4-е место в дивизионе, набрав 23 очка.

Теперь команда отправляется в Нижний Новгород, где 7 ноября сыграет с новичком ВХЛ - командой "Торпедо-Горький".

ИСТОЧНИК KP.RU