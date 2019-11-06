2019-11-06T15:19:38+03:00
Общество

Главе поселка Радченко в Тверской области пришлось уйти с поста по настоянию прокуратуры

Чиновник устроил на работу фиктивного водителя и получал за него зарплату
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась увольнения главы поселения Фото: архив "КП"Прокуратура добилась увольнения главы поселения Фото: архив "КП"
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Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления городского поселения - посёлок Радченко Конаковского района Тверской области.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговором Конаковского городского суда Тверской области глава городского поселения посёлка Радченко Виктор Цыганок признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Чиновник издал распоряжение о трудоустройстве в администрацию поселения фиктивного водителя, а сам получал за него зарплату. Ущерб бюджету поселения составил более 300 тыс. рублей.

После вступления в силу решения суда чиновник должен был уйти с поста, но добровольно этого не сделал, чем нарушил действующее законодательство.

Прокуратура направила представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции в Совет депутатов городского поселения, после чего полномочия главы поселения были прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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