В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-06T15:06:41+03:00

В стенах Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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6 ноября на площадке Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Главной темой обсуждения стал вопрос по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

Проект предполагает, что в Верхневолжье будут локализованы транспортные производства – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Предприятием-лидером кластера станет ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Как отметил губернатор Игорь Руденя, реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия.

Уже в следующем году завод по численности сотрудников побьет исторический максимум - работать на нем будет более 10 тысяч человек.

Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. В него планируется вложить свыше 6,5 млрд рублей и создать более 17,7 тысяч рабочих мест.

Курировать реализацию проекта будет специально созданная рабочая группа при правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU