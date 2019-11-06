В Тверской области создадут кластер инновационного транспортного машиностроения
6 ноября на площадке Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Главной темой обсуждения стал вопрос по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.
Проект предполагает, что в Верхневолжье будут локализованы транспортные производства – от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Предприятием-лидером кластера станет ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Как отметил губернатор Игорь Руденя, реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия.
Уже в следующем году завод по численности сотрудников побьет исторический максимум - работать на нем будет более 10 тысяч человек.
Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. В него планируется вложить свыше 6,5 млрд рублей и создать более 17,7 тысяч рабочих мест.
Курировать реализацию проекта будет специально созданная рабочая группа при правительстве региона.
ИСТОЧНИК KP.RU