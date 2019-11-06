На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
Угрозы жизни пострадавшей нет
В Твери сбили молодую женщинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 6 ноября, в районе дома №5А, на улице Тракторной, в Твери.
31-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на нее наехал автомобиль, поворачивающий налево, также на разрешающий сигнал.
В региональном УГИБДД уточнили, что угрозы жизни пострадавшей нет, водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU