На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-06T13:38:03+03:00

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Авария произошла утром, 6 ноября, в районе дома №5А, на улице Тракторной, в Твери.

31-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на нее наехал автомобиль, поворачивающий налево, также на разрешающий сигнал.

В региональном УГИБДД уточнили, что угрозы жизни пострадавшей нет, водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU