В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Торжественная церемония закрытия Вахты Памяти-2019 состоится на территории Музея Калининского фронта в Эммаусе, 8 ноября. В ней примут участие члены патриотических движений, школьники и студенты из 15 районов Тверской области и города Ржева.
Как отмечает губернатор Игорь Руденя, участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир.
На закрытии Вахты Памяти-2019 в Тверской области запланирован торжественный митинг, церемония возложения цветов к обелиску, реконструкция одного из эпизодов Великой Отечественной войны, подведение итогов.
Начало в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU