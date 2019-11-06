2019-11-06T13:29:46+03:00
Общество

В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019

Участники проведут митинг и возложат цветы к обелиску
Ольга ТРОФИМОВА
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Закрытие Вахты Памяти-2019 под Тверь отметят митингом и возложением цветов Фото: Комитет по делам молодежи Тверской областиЗакрытие Вахты Памяти-2019 под Тверь отметят митингом и возложением цветов Фото: Комитет по делам молодежи Тверской области
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Торжественная церемония закрытия Вахты Памяти-2019 состоится на территории Музея Калининского фронта в Эммаусе, 8 ноября. В ней примут участие члены патриотических движений, школьники и студенты из 15 районов Тверской области и города Ржева.

Как отмечает губернатор Игорь Руденя, участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир.

На закрытии Вахты Памяти-2019 в Тверской области запланирован торжественный митинг, церемония возложения цветов к обелиску, реконструкция одного из эпизодов Великой Отечественной войны, подведение итогов.

Начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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