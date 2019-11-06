2019-11-06T13:18:13+03:00
Общество

Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области

Мероприятие рассчитано на учеников 1-11 классов
Ольга ТРОФИМОВА
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В школах Верхневолжья проходят "Уроки Цифры"В школах Верхневолжья проходят "Уроки Цифры"Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 5 по 18 ноября 2019 года во всех образовательных организациях Верхневолжья пройдет Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» по теме «Большие данные».

Проект организован в рамках реализации национального проекта «Образование» в Тверской области. Организатором мероприятия выступают Минпросвещения России, Минкомсвязь России, АНО «Цифровая экономика» и ООО «Мейл.ру Групп» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. На уровне региона организатором является министерство образования Тверской области.

На уроке каждый участник сможет познакомиться с основами программирования и работы с большими данными. Для учителей «Урок цифры» – это возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных информационных технологий.

Мероприятие рассчитано на учащихся 1-11 классов и поможет школьникам развить базу знаний о цифровой экономике.

По данным минобразования Тверской области, в прошлом году в мероприятии приняли участие более 22 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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