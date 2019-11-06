Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-06T12:48:09+03:00

На объектах уже ведутся восстановительные работы

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В Тверской области в результате проливных дождей, 5 ноября, размыло участок автомобильной дороги Толмачи-Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов. Такая же участь постигла и дорогу "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга в Вышневолоцком городском округе.

В результате ЧП некоторые населенные пункты оказались буквально отрезаны от райцентров.

Как сообщили в дирекции Территориального Дорожного фонда, дорожно-эксплуатационные организации, обслуживающие данные автодороги, огородили места размыва, движение транспорта ограничено. Сформирован запас необходимых инертных материалов.

Утром, 6 ноября, на объектах приступили к восстановительным работам.

Объехать аварийные участки автодорог Толмачи - Ломовое и "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга можно по федеральной трассе М10 "Москва - Санкт-Петербург" и автодороге Пашино - Серебряники - Алексеевское.

Водителей просят быть внимательнее на опасных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU