Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
В Тверской области в результате проливных дождей, 5 ноября, размыло участок автомобильной дороги Толмачи-Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов. Такая же участь постигла и дорогу "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга в Вышневолоцком городском округе.
В результате ЧП некоторые населенные пункты оказались буквально отрезаны от райцентров.
Как сообщили в дирекции Территориального Дорожного фонда, дорожно-эксплуатационные организации, обслуживающие данные автодороги, огородили места размыва, движение транспорта ограничено. Сформирован запас необходимых инертных материалов.
Утром, 6 ноября, на объектах приступили к восстановительным работам.
Объехать аварийные участки автодорог Толмачи - Ломовое и "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга можно по федеральной трассе М10 "Москва - Санкт-Петербург" и автодороге Пашино - Серебряники - Алексеевское.
Водителей просят быть внимательнее на опасных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU