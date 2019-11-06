Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-06T12:19:22+03:00

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30 октября, в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области состоялась отчетно-выборочная конференция региональной федерации лыжных гонок.

Главным вопросом повестки дня стало избрание на пост президента федерации лыжных гонок Тверской области заслуженного мастера спорта России по лыжным гонкам, бронзового призера зимней Олимпиады-2018, медалистки чемпионатов мира и многократной чемпионки страны Натальи Непряевой.

Прежний президент федерации лыжных гонок Сергей Рожков за свои заслуги получил статус почетного президента. Вице-президентами назначены Станислав Кожемякин и Сергей Кокарев. Пост исполнительного директора сохранил Юрий Петров, директор КСШОР № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова.

- Избрание на пост президента федерации лыжных гонок действующей спортсменки придаст новый период и новые подходы развития вида спорта в регионе, - отметил Юрий Петров.

Первым важным делом нового президента станет содействие в подготовке судей.

Стоит отметить, что Наталья Непряева в мае 2019 года сменила спортивную прописку и выступает теперь не за Тверскую, а за Архангельскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU