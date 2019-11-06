С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
С заявлением о краже в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился мужчина, работающий в одном из ресторанов Твери. Потерпевший сообщил, что из помещения веранды ресторана неизвестный злоумышленник украл бензопилу. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
На месте происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 30-летний местный житель.
Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU