С веранды ресторана в Твери украли бензопилу

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-06T11:54:56+03:00

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С заявлением о краже в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился мужчина, работающий в одном из ресторанов Твери. Потерпевший сообщил, что из помещения веранды ресторана неизвестный злоумышленник украл бензопилу. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 30-летний местный житель.

Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU