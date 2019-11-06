2019-11-06T11:54:56+03:00
Происшествия

С веранды ресторана в Твери украли бензопилу

Ущерб составил 12 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери украл из ресторана бензопилуЖитель Твери украл из ресторана бензопилуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о краже в Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился мужчина, работающий в одном из ресторанов Твери. Потерпевший сообщил, что из помещения веранды ресторана неизвестный злоумышленник украл бензопилу. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 30-летний местный житель.

Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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