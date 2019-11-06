В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-06T10:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло утром, 6 ноября, в доме №62 по улице Можайского, в микрорайоне "Южный", в Твери. 14-летний мальчик выпал из окна на девятом этаже, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

На месте ЧП работают следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, опрашиваются очевидцы случившегося, выясняются условия жизни подростка, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU