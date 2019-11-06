В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
Мальчик скончался на месте происшествия
Следователи выясняют обстоятельства трагедииФото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло утром, 6 ноября, в доме №62 по улице Можайского, в микрорайоне "Южный", в Твери. 14-летний мальчик выпал из окна на девятом этаже, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.
На месте ЧП работают следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, опрашиваются очевидцы случившегося, выясняются условия жизни подростка, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.
ИСТОЧНИК KP.RU