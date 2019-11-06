2019-11-06T10:16:42+03:00
Происшествия

Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области обокрали кафеВ Тверской области обокрали кафеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в кафе в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Нелидовский" обратился работник общепита. Мужчина рассказал полицейским, что ночью злоумышленник разбил окно и проник в кафе, откуда похитил товарно-материальные ценности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель.

Мужчину задержали. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Тракторной в Твери сбили молодую женщину
В Тверской области состоится закрытие Вахты Памяти - 2019
Всероссийский "Урок цифры" проведут для школьников Тверской области
В ДТП с автомобилем "Почты России" в Твери пострадали семь человек
Автомобилистам предложили пути объезда размытых дорог в Тверской области
Федерацию лыжных гонок Тверской области возглавила спортсменка Наталья Непряева
С веранды ресторана в Твери украли бензопилу
Житель Тверской области получил травмы, работая на лесосеке
В Твери с девятого этажа многоэтажки выпал подросток
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лихославле ограничен доступ в заброшенное кафе
На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину
В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН