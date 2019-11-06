Бывший осужденный обокрал кафе в Тверской области
Злоумышленник задержан
В Тверской области обокрали кафеФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в кафе в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Нелидовский" обратился работник общепита. Мужчина рассказал полицейским, что ночью злоумышленник разбил окно и проник в кафе, откуда похитил товарно-материальные ценности.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель.
Мужчину задержали. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU