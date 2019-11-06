2019-11-06T08:55:29+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области сбили пожилую женщину

Пострадавшая доставлена в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе М-10 в Тверской области пешеход попал под машину Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиНа трассе М-10 в Тверской области пешеход попал под машину Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась около 17:00 вечера, 5 ноября, на 299-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 78-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал в сторону Москвы и совершил наезд на 84-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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