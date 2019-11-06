В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг
Торжественное мероприятие пройдет у Обелиска Победы
7 ноября у Обелиска Победы состоится торжественный митингФото: Василий ХОДАРЕВ
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В День воинской славы России, 7 ноября, молодежь Твери проведет патриотическую акцию "Равнение на бессмертие".
Мероприятие организовано по случаю годовщины военного парада 1941 года, который прошел на Красной площади в Москве.
Торжественный митинг и прохождение военно-патриотических отрядов города Твери и Тверской области состоится у Обелиска Победы в рамках Всероссийской патриотической акции "Вперед, к Победе!", посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Начало в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU