В День воинской славы России молодежь Твери соберется на митинг

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-06T08:44:59+03:00

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В День воинской славы России, 7 ноября, молодежь Твери проведет патриотическую акцию "Равнение на бессмертие".

Мероприятие организовано по случаю годовщины военного парада 1941 года, который прошел на Красной площади в Москве.

Торжественный митинг и прохождение военно-патриотических отрядов города Твери и Тверской области состоится у Обелиска Победы в рамках Всероссийской патриотической акции "Вперед, к Победе!", посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU