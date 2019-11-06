В Твери состоится благотворительный фестиваль команд КВН

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-06T08:36:51+03:00

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7 ноября во ДК "Химволокно" пройдёт IV открытый благотворительный фестиваль команд КВН города Твери и Тверской области имени Андрея Солина. В нем участие легендарные команды КВН Тверского региона, а также играющие команды из ведущих вузов Твери и команды лиги Юниоров Тверской области.

Мероприятие посвящено памяти директора Молодежного культурного центра Андрея Солина, который более 10 лет занимался развитием и популяризацией КВН-движения в Верхневолжье.

Бронирование билетов по телефону: +7(4822) 32-34-56. Все вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU