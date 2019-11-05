В Тверской области ограничено движение на размытой дороге Толмачи-Ломовое
На автодороге Толмачи - Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов ограничили движение транспорта.
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что из-за проливных дождей часть дороги смыло водой. Дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая данную автодорогу, огородила место размыва. С обеих сторон автодороги дежурит специальная дорожная техника.
Как сообщила ГКУ "Дирекция ТДФ", формируется запас необходимых инертных материалов. Восстановительные работы на аварийном участке начнутся утром, 6 ноября. Объехать опасный отрезок дороги можно по федеральной трассе М-10 "Москва - Санкт-Петербург".
Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативный путь объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU