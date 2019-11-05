2019-11-05T23:51:48+03:00
Происшествия

В Тверской области ограничено движение на размытой дороге Толмачи-Ломовое

К восстановительным работам на участке приступят утром, 6 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
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Опасный участок огородили по обеим сторонам и утром приступят к восстановлению повреждения Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Ирина ГороховаОпасный участок огородили по обеим сторонам и утром приступят к восстановлению повреждения Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Ирина Горохова
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На автодороге Толмачи - Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов ограничили движение транспорта.

Напомним, 5 ноября стало известно о том, что из-за проливных дождей часть дороги смыло водой. Дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая данную автодорогу, огородила место размыва. С обеих сторон автодороги дежурит специальная дорожная техника.

Как сообщила ГКУ "Дирекция ТДФ", формируется запас необходимых инертных материалов. Восстановительные работы на аварийном участке начнутся утром, 6 ноября. Объехать опасный отрезок дороги можно по федеральной трассе М-10 "Москва - Санкт-Петербург".

Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативный путь объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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