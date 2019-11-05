Почти на 700 тысяч рублей оштрафовали производителей и продавцов хлеба в Тверской области
Управление Роспотребнадзора по Тверской области отчиталось о контроле качества кондитерских и хлебобулочных изделий.
Исследование проб, отобранных специалистами ведомства за 9 месяцев 2019 года, показало следующие результаты:
- из 541 пробы на по микробиологические показатели не соответствовали нормам 11;
- из 98 проб на физико-химические показатели не соответствовали нормам 3 пробы (по санитарно-эпидемиологическим требованиям)
- из 231 пробы на санитарно-химические показатели - все оказались соответствующими нормам.
Специалисты проверили 14 предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий и 110 организаций, осуществляющих торговлю такой продукцией. Проверяющие составили 47 протоколов об административном правонарушении, и наложили штрафов на 697 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU