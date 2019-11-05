Дом Ворошиловских стрелков в Твери огородили, но чисто символически

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-05T17:52:23+03:00

Тонкую ленту рвёт то ли ветер, то ли чьи то руки, а прохожие её и вовсе игнорируют

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Здание на Степана Разина, 2, известное как дом Ворошиловских стрелков, ждёт техническое обследование. Постановление об этом 1 ноября подписал глава Твери Алексей Огоньков.

Напомним, дом Ворошиловских стрелков находится в аварийной ситуации, угрожая обрушением элементов внешней конструкции. Восстановить здание силами муниципалитета не представляется возможным, так как оно находится в собственности Министерства обороны РФ и частных лиц.

Обследование проведут за счёт средств Фонда капитального ремонта Тверской области. Фонду, а также собственникам здания (а конкретно командованию Военной академии ВКО имени маршала Жукова, а также товариществу собственников недвижимости) постановлением также было рекомендовано установить вокруг дома защитные ограждения, предупредительные знаки и провести около него освещение.

Знаки, предупреждающие о возможности обрушения балконов и элементов внешней отделки дома, висят на стенах уже давно, ещё до перевода здания на особое положение. Ограждение же только появилось и то - чисто номинально.

Надёжной пластиковая сигнальная лента не выглядит. Местами её уже сорвал ветер или чьи-то шаловливые руки. В итоге огороженным остался лишь фасад здания, выходящий на набережную Волги. И то, лента открывает целый пролёт, посередине которого находится один из парадных входов.

Доступ к опасным рассыпающимся балкончикам, находящимся на торцевой части здания, был на момент публикации этой новости также открыт. Что касается прохожих, то они в большинстве своём ограждение игнорируют.

Под стену, на которой едва держатся опасные балконы, доступ открыт.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU