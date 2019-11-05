Концертная программа «Юмор и улыбка в классике» пройдет в Тверской академической филармонии

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-05T17:14:45+03:00

В программе: рассказы о композиторах и музыка. Фото: Тверская академическая филармония

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Тверская академическая филармония приглашает на яркие мероприятия ближайших дней. Так, 8 ноября состоится концертная программа «Юмор и улыбка в классике».

В программе состоится выступление струнного квинтета «Ad Libitum» Тверской филармонии в составе: Ирина Евдокимова (скрипка), Елена Барменкова (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Сергей Гутник (контрабас).

Чтец и ведущий - член Союза композиторов России Сергей Левин.

В программе: рассказы о композиторах Марии Пустовит, произведения И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова.

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU