Концертная программа «Юмор и улыбка в классике» пройдет в Тверской академической филармонии
Тверская академическая филармония приглашает на яркие мероприятия ближайших дней. Так, 8 ноября состоится концертная программа «Юмор и улыбка в классике».
В программе состоится выступление струнного квинтета «Ad Libitum» Тверской филармонии в составе: Ирина Евдокимова (скрипка), Елена Барменкова (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Сергей Гутник (контрабас).
Чтец и ведущий - член Союза композиторов России Сергей Левин.
В программе: рассказы о композиторах Марии Пустовит, произведения И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова.
Начало в 18.30.
ИСТОЧНИК KP.RU