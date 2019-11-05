2019-11-05T16:25:06+03:00
Общество

На нескольких улицах в Твери запретили левые повороты

С нанесением новой разметки в городе изменилась схема движения на некоторых участках
Ольга ТРОФИМОВА
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На некоторых улицах в Твери после ремонта изменилась схема движения Фото: пресс-служба администрации ТвериНа некоторых улицах в Твери после ремонта изменилась схема движения Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери завершилась кампания по ремонту дорог, которая велась в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего было отремонтировано 27 улиц. После завершения работ на новых участках наносят дорожную разметку.

Водителям стоит обратить внимание, что на некоторых улицах изменилась схема движения.

В частности, минимизированы левые повороты на второстепенные улицы. В первую очередь это касается проспекта Победы, улиц Орджоникидзе и Туполева.

- Новые схемы организации движения разрабатывались совместно с региональным ГИБДД. По отдельным участкам уже поступают обращения граждан, все они анализируются. По итогам мониторинга дорожной обстановки, который в постоянном режиме ведут специалисты департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта, возможна корректировка схем движения, - сообщили в администрации Твери.

В целом все изменения направлены на то, чтобы сделать движение в городе безопасным и комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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