На нескольких улицах в Твери запретили левые повороты
В Твери завершилась кампания по ремонту дорог, которая велась в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего было отремонтировано 27 улиц. После завершения работ на новых участках наносят дорожную разметку.
Водителям стоит обратить внимание, что на некоторых улицах изменилась схема движения.
В частности, минимизированы левые повороты на второстепенные улицы. В первую очередь это касается проспекта Победы, улиц Орджоникидзе и Туполева.
- Новые схемы организации движения разрабатывались совместно с региональным ГИБДД. По отдельным участкам уже поступают обращения граждан, все они анализируются. По итогам мониторинга дорожной обстановки, который в постоянном режиме ведут специалисты департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта, возможна корректировка схем движения, - сообщили в администрации Твери.
В целом все изменения направлены на то, чтобы сделать движение в городе безопасным и комфортным.
ИСТОЧНИК KP.RU