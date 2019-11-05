Лучший детский фильм Тверской области выберут на кинофестивале «Молодым – дорогу»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-05T16:40:02+03:00

В программе более 50 фильмов. Это и документальные короткометражки, и мультфильмы. Каждый найдет что-то интересное для себя

В программе более 50 фильмов

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С 8 по 9 ноября в Твери пройдет Областной фестиваль детского и юношеского кино «Молодым – дорогу». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества.

Мероприятие объединяет участников региональных детских видеостудий. Фестиваль представляет из себя не только конкурсную, но и образовательную площадку, которая предполагает обмен опытом и творческими идеями.

В программе запланированы не только просмотры конкурсных фильмов (8 ноября), но и мастер-классы по сценарному и режиссёрскому мастерству (9 ноября).

Завершится фестиваль внеконкурсной программой и награждением победителей.

- В программе более 50 фильмов. Это и документальные короткометражки, и мультфильмы. Каждый найдет что-то интересное для себя, - рассказывает ведущий специалист по кино – видео творчеству ТОДНТ Николай Осипов.

В жюри фестиваля в этом году: искусствовед, кинокритик, руководитель киноклуба «Начало» Виктор Бабковский, директор «Тверьгосфильмофонда», кинокритик, режиссер-сценарист Иван Демидов, журналист «Радио «Россия-1» Евгений Петренко, директор Союза поддержки культуры и туризма Виктор Маренко, киновед, сценарист Людмила Бабковская.

пл. Михаила Тверского, 3

Начало в 10.00.

Телефоны для справки: тел. (4822) 34-56-93, тел./факс (4822) 34-25-16.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU