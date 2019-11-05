2019-11-05T16:06:31+03:00
Общество

На производствах в Тверской области мужчины травмируются чаще, чем женщины

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 162 случая производственного травматизма
Ольга ТРОФИМОВА
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С начала года травмы производственные травмы получили 162 человекаС начала года травмы производственные травмы получили 162 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2019 года в Тверской области произошло 162 случая производственного травматизма, не зарегистрировано ни одного случая профессионального заболевания (в прошлом году их было девять). Такие данные приводит Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

По информации ведомства, в текущем году увеличилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве - с 33 до 43, и случаев со смертельным исходом – с 2 до 7.

При этом мужчины травмируются на производстве чаще, чем женщины. По данным Тверского отделения ФСС РФ в 2019 году на производстве травмировались 100 мужчин и 62 женщины.

Чаще всего причинами производственных травм становятся: нарушение требований безопасности и правил дорожного движения, а также нарушение технологического процесса.

Сумма единовременных страховых выплат всем пострадавшим в 2019 году составила 11,8 млн рублей. Ежемесячное пособие выплачено в общей сумме на 289,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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