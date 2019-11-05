2019-11-05T15:54:35+03:00
Происшествия

Жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве собутыльника

Фигурант находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области мужчину обвиняют в убийстве собутыльникаВ Тверской области мужчину обвиняют в убийстве собутыльникаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено 23 октября, в деревне Письяковка Кашинского городского округа. По версии следствия, 60-летний местный житель в ходе ссоры после употребления спиртных напитков нанес своему знакомому два ножевых удара в область шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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