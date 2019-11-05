На Калининской АЭС в Тверской области завершен ремонт третьего энергоблока

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-05T15:45:01+03:00

На Калининской АЭС после ремонта введен в работу энергоблок №3 Фото: rosenergoatom.ru

Он запущен в работу

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4 ноября 2019 года на Калининской АЭС энергоблок №3 был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта.

- В ходе ремонта были выполнены регламентные работы по перегрузке топлива, средний ремонт реакторной и турбогенераторной установок, текущий ремонт блочного трансформатора, ремонт турбины К-1000-60/3000 со вскрытием цилиндров высокого давления. Помимо типового перечня операций на энергоблоке проведены работы по модернизации электротехнического оборудования, - сообщили в пресс-центре Калининской АЭС.

Все работы выполнены силами ремонтного и инженерно-технического персонала станции и представителей подрядных организаций.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС, их суммарная нагрузка составляет 4 234 МВт. Радиационный фон в норме и не превышает естественных фоновых значений.

ИСТОЧНИК KP.RU