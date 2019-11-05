В Тверской области прививку от гриппа сделали более 300 тысяч человек
В Тверской области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.
На 44 календарной неделе случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Около семи тысяч человек проходят лечение с диагнозом ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога.
В Верхневолжье продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, привито более 321 тыс. человек, в том числе около 84% детей от запланированного количества.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ и вакцинация населения находятся на контроле Управления.
ИСТОЧНИК KP.RU