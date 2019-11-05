2019-11-05T15:32:01+03:00
Общество

В Тверской области прививку от гриппа сделали более 300 тысяч человек

Случаев заболевания не зарегистрировано
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается вакцинация против гриппаВ Тверской области продолжается вакцинация против гриппаФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Тверской области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На 44 календарной неделе случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Около семи тысяч человек проходят лечение с диагнозом ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога.

В Верхневолжье продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, привито более 321 тыс. человек, в том числе около 84% детей от запланированного количества.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ и вакцинация населения находятся на контроле Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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