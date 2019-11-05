В лесу Тверской области безработный мужчина напилил деревьев на 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-05T15:15:18+03:00

"Черный лесоруб" напилил деревьев на 280 тысяч рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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В межмуниципальный отдел МВД России "Ржевский" обратился начальник местного лесничества. Мужчина сообщил, что лесном массиве в районе деревни Салькино обнаружил незаконную делянку.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник незаконно спилил деревья хвойных пород на общую сумму более 280 тысяч рублей. На месте изъята спиленная древесина, а также бензопила.

"Черным лесорубом" оказался безработный, ранее судимый за кражу 53-летний житель города Ржева. Мужчина задержан и дал признательные показания.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU