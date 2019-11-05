В лесу Тверской области безработный мужчина напилил деревьев на 280 тысяч рублей
В межмуниципальный отдел МВД России "Ржевский" обратился начальник местного лесничества. Мужчина сообщил, что лесном массиве в районе деревни Салькино обнаружил незаконную делянку.
На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник незаконно спилил деревья хвойных пород на общую сумму более 280 тысяч рублей. На месте изъята спиленная древесина, а также бензопила.
"Черным лесорубом" оказался безработный, ранее судимый за кражу 53-летний житель города Ржева. Мужчина задержан и дал признательные показания.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU