В Тверской области водитель на иномарке перевозил наркотики

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-05T11:25:46+03:00

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Подозреваемый в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ житель Тверской области был задержан сотрудниками полиции МО МВД России "Кимрский" на одной из улиц города Кимры. Полицейские остановили автомобиль иностранного производства и во время досмотра на переднем пассажирском сиденье обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство массой 0,35 г.

В отношении мужчины-водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подозреваемый допрошен, в содеянном сознался. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU