Житель Тверской области через форточку унес из чужого дома продукты питания и бытовую технику
Ущерб составил 20 тысяч рублей
Мужчина вынес через форточку продукты питания и бытовую технику Фото: архив "КП"
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С заявлением о пропаже личных вещей в дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился 52-летний житель города Конаково.
Потерпевший сообщил, что неизвестный разбил оконную форточку и проник в дом, откуда похитил бытовую технику и продукты питания. Общий ущерб составил более 20 000 рублей.
Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался неработающий 30-летний местный житель.
Задержанный признался в содеянном и вернул похищенное. За кражу мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU