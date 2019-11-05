2019-11-05T11:06:37+03:00
Общество

В трех районах Твери пройдут плановые отключения электричества

Электрики будут проводить работы на сетях
Ольга ТРОФИМОВА
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Плановые отключения электричества затронут все районы, кроме МосковскогоПлановые отключения электричества затронут все районы, кроме МосковскогоФото: Мария ЛЕНЦ
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В течение ближайшей рабочей недели, с 5 по 8 ноября, в Твери электрики МУП "Тверьгорэлектро" будут проводить планово-предупредительные работы на сетях: менять аварийные опоры и провода ЛЭП, осуществлять электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, устанавливать шкафы учёта и т.д.

В связи с этим, в дневное время некоторые дома останутся без света.

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ:

6 ноября, с 9:30 до 13:00, света не будет по адресам: ул. Оборонная д. 4, д. 8.

7 ноября, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 2-я Новозаводская д. 91/37-127, д. 90-126/34, ул. 1-я Новозаводская д. 88/33-124а, д. 91/31-129/26; Третьяковский пер. д. 20-32, д. 21-33, Дурмановский пер. д. 29-37, д. 28-34.

С 9:30 до 13:00 по адресам: ул. Оборонная д. 4, д. 8.

8 ноября, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Новая Заря д. 70-80, д. 55-115; Бульварный проезд д. 6-14, д. 3-9; Стрелковый пер. д. 2-20, д. 3-23,

ул. Шишкова д. 58, д. 60; Литейный пер. д. 13-19, д. 16-24а; Исаевский пер. д. 16-24, д. 15-25.

С 9:00 до 15:00 по адресам: ул. Румянцева д. 51-61; 2-й проезд Карпинского д. 2-14, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3а; 1-й проезд Карпинского д. 2-12, д. 1-17; ул. Карпинского д. 47-63, д. 48-66, ул. Красина д. 32.

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Ушакова д. 17, д. 21.

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:

5 ноября электричество отключат с 9:00 до 16:00 по адресам: проезд Халтурина д. 16; ул. Тракторная д. 5; бульвар Профсоюзов д. 19-27; ул. Халтурина д. 20, д. 22; ул. Севастьянова д. 12-20.

С 10:00 до 11:00 по адресам: ул. Коробкова д. 23-27, д. 56; ул. Маслова д. 6-26, д. 9-27; ул. Арсения Степанова 2-20а; ул. 2-я Интернациональная д. 11- 29, д. 14-30; ул. 3-я Интернациональная д. 1-13, д. 2-22; ул. 4-я Интернациональная д. 1-7, д. 2а-4/17; ул. 1-я Интернациональная д. 1-31, д. 18-34; ул. Баррикадная д. 27-47, д. 26-46; ул. Гончаровой д. 2; ул. 1-я Профинтерна д. 5; ул. 2-я Профинтерна д. 1, д. 5.

С 11:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Интернациональная д. 18-34, д. 11-31; ул. Маслова д. 1-7, д. 2, д. 6; ул. Баррикадная д. 26-46, д. 27-47; ул. Гончаровой д. 2; ул 2-я Профинтерна д. 1, д. 5; ул. 1-я Профинтерна д. 5.

7 ноября, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Кирьянова д. 1 — 35, д. 2 — 26; 1-й пер. Паровозный д. 1-25/12, д. 2-38; 2-й пер. Паровозный д. 1-35/17, д. 2-34; пер. Лоцманенко д. 2-20, д. 1-19; ул. Ухтомского д. 1-13, д. 2 — 12/25; ул. Артема д. 5/24 — 21/25, д. 14/18; ул. Складская д. 3.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

5 ноября, с 9:30 до 11:00, электричества не будет по адресам: пер. Трудолюбия, д. 45 к.1; ул. Роговик, д. 5; ул. Учительская, д. 1, д. 4; ул. Дмитрия Донского, д. 35, д. 37; ул. Софьи Перовской д. 1а, д. 6, д. 8; ул. Циммервальдского, д. 1/40.

С 11:30 до 13:00 по адресам: ул. Бебеля д. 28; ул. Софьи Перовской д. 29.

6 ноября, с 9:00 до 16:00, по адресам: Беляковский пер. д. 2/44-14; ул. Брагина д. 54; ул. Достоевского д. 39-47, д. 42-50; ул. Троицкая д. 45; Краснофлотская наб. д. 9, д. 12, д. 13, д. 16, ул. Роговик д. 1, д. 13, д. 4.

С 9:30 до 11:00 по адресам: ул. Советская д. 7; наб. Степана Разина д. 1; Свободный пер. д. 30.

С 11:30 до 13:00 по адресам: ул. Новоторжская д. 1; ул. Советская д. 14.

7 ноября, с 9:00 до 16:00, по адресам: Краснофлотская наб. д. 9, д. 12, д. 13, д. 16, ул. Роговик д. 1, д. 13, д. 4.

С 9:30 до 11:00 по адресам: Тверской пр-т д. 10; ул. Новоторжская, д. 12б; ул. Трехсвятская д. 33.

С 11:30 до 13:00 по адресам: Тверской пр-т д. 18; ул. Вольного Новгорода д. 5, д. 7.

8 ноября, с 9:00 до 16:00 по адресам: Краснофлотская наб. д. 9, д. 12, д. 13, д. 16, ул. Роговик д. 1, д. 13, д. 4.

С 9:30 до 11:00 по адресам: Тверской пр-т д. 3а; ул. Симеоновская д. 6.

С 11:30 до 13:00 по адресу: б-р Радищева д. 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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