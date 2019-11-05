Мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, лишили водительских прав в Тверской области
Нарушения законодательства о безопасности дорожного движения выявила прокуратура Калязинского района Тверской области.
Установлено, что двое граждан - 33-летняя женщина и 49-летний мужчина, имеют диагнозы, запрещающие управление транспортными средствами.
Заболевания, в том числе и алкогольная зависимость, включены в перечень медицинских противопоказаний, поскольку лица, страдающие ими, создают реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, имущественного ущерба.
В суде требования прокурора района о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами удовлетворены.
Решения суда в законную силу не вступили.
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