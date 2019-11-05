2019-11-05T10:51:37+03:00
Общество

Мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, лишили водительских прав в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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По решению суда мужчина и женщина лишены водительских прав Фото: архив "КП"По решению суда мужчина и женщина лишены водительских прав Фото: архив "КП"
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Нарушения законодательства о безопасности дорожного движения выявила прокуратура Калязинского района Тверской области.

Установлено, что двое граждан - 33-летняя женщина и 49-летний мужчина, имеют диагнозы, запрещающие управление транспортными средствами.

Заболевания, в том числе и алкогольная зависимость, включены в перечень медицинских противопоказаний, поскольку лица, страдающие ими, создают реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, имущественного ущерба.

В суде требования прокурора района о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами удовлетворены.

Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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