Спасатели и синоптики предупреждают жителей Тверской области о сильном дожде
При этом ближайшая неделя обещает быть теплой
Синоптики прогнозируют дождливую и теплую рабочую неделюФото: Кирилл ЧАЩИН
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Во вторник, 5 ноября, в северных и центральных районах Тверской области ожидается сильный дождь. Об этом жителей Верхневолжья предупреждает МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
Вместе с тем, прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 12м/с.
Днем воздух прогреется до +13 градусов. В ночь на среду, 6 ноября, синоптики обещают до +8 и +5...+10 - в дневные часы.
Такая слякотная погода продержится в регионе до пятницы, дожди прекратятся ближе к выходным.
ИСТОЧНИК KP.RU