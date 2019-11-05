2019-11-05T10:17:13+03:00
Общество

Спасатели и синоптики предупреждают жителей Тверской области о сильном дожде

При этом ближайшая неделя обещает быть теплой
Ольга ТРОФИМОВА
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Синоптики прогнозируют дождливую и теплую рабочую неделюСиноптики прогнозируют дождливую и теплую рабочую неделюФото: Кирилл ЧАЩИН
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Во вторник, 5 ноября, в северных и центральных районах Тверской области ожидается сильный дождь. Об этом жителей Верхневолжья предупреждает МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Вместе с тем, прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 12м/с.

Днем воздух прогреется до +13 градусов. В ночь на среду, 6 ноября, синоптики обещают до +8 и +5...+10 - в дневные часы.

Такая слякотная погода продержится в регионе до пятницы, дожди прекратятся ближе к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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