Спасатели и синоптики предупреждают жителей Тверской области о сильном дожде

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-05T10:17:13+03:00

При этом ближайшая неделя обещает быть теплой

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 ноября, в северных и центральных районах Тверской области ожидается сильный дождь. Об этом жителей Верхневолжья предупреждает МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Вместе с тем, прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 12м/с.

Днем воздух прогреется до +13 градусов. В ночь на среду, 6 ноября, синоптики обещают до +8 и +5...+10 - в дневные часы.

Такая слякотная погода продержится в регионе до пятницы, дожди прекратятся ближе к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU