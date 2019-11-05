Мужчина и женщина погибли во время пожара в жилом доме в Тверской области
Пожар в одноэтажном деревянном доме произошел вечером, 3 ноября, в деревне Иванково, Калязинского района, Тверской области.
По прибытии на место ЧП, в ходе тушения пожара, спасатели обнаружили в доме тела мужчины и женщины. Информация об этом была передана в следственный отдел регионального СК России.
По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.
Установлено, что мужчина и женщина пришли в гости к знакомому, вместе выпили и легли спать. Когда начался пожар, хозяин дома успел выбежать на улицу, а гости остались внутри.
- Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара, с целью установления которых назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы по телам погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU