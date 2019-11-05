2019-11-05T09:39:16+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина погибли во время пожара в жилом доме в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области на пожаре погибли мужчина и женщина Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиВ Тверской области на пожаре погибли мужчина и женщина Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Пожар в одноэтажном деревянном доме произошел вечером, 3 ноября, в деревне Иванково, Калязинского района, Тверской области.

По прибытии на место ЧП, в ходе тушения пожара, спасатели обнаружили в доме тела мужчины и женщины. Информация об этом была передана в следственный отдел регионального СК России.

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Установлено, что мужчина и женщина пришли в гости к знакомому, вместе выпили и легли спать. Когда начался пожар, хозяин дома успел выбежать на улицу, а гости остались внутри.

- Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара, с целью установления которых назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы по телам погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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