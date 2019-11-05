В Твери маленькая девочка пострадала, стоя около машины

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-05T09:03:27+03:00

ДТП произошло на улице Богданова Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Пятилетняя девочка получила травмы, выходя из автомобиля, около детского садика на улице Богданова в Твери, утром, 5 ноября. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель на автомобиле "Ситроен" привез ребенка в сад, открыл заднюю дверь, высадил девочку. В это время водитель автомобиля "Киа Спортейдж", проезжая мимо, задела зеркалом открытую дверь "Ситроена", которая ударила девочку.

С ушибами девочку госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU