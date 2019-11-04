2019-11-04T17:03:23+03:00
Происшествия

Из колхоза в Тверской области ночью украли трактор

Подозреваемый задержан
Ирина ТАРАСОВА
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Подозреваемому грозит тюремный срокПодозреваемому грозит тюремный срокФото: Артем КИЛЬКИН
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В полицию Кашинского района Тверской области обратился председатель одного из местных колхозов. Выяснилось, что ночью с территории ремонтных мастерских, принадлежащих колхозу, похитили трактор «МТЗ-82». На место выехала следственно-оперативная группа.

Сутки потребовались сотрудникам уголовного розыска, чтобы выйти на след подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Кашинского района. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Кстати, похищенный трактор удалось вернуть владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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