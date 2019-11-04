По качеству городской среды Тверь находится на 17 месте среди 59 похожих городов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-04T16:55:00+03:00

Цифры говорят, что лучше всего у нас складывается ситуация с улично-дорожной сетью и жильём. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Всего в анализе отметились 1114 городов России, в том числе Тверь и некоторые райцентры Тверской области.

Города были поделены на группы - по количеству жителей и климатической зоне, в которой они находятся. Тверь оказалась в группе крупных городов, располагающихся в условно комфортном климате.

Для каждого города аналитики исследовали шесть типов городского пространства: жильё и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленённые пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство.

Чтобы дать им оценки, выставлялись баллы по определённым параметрам. Максимально город мог набрать 360 баллов. Города, набравшие более 180 баллов, были причислены к городам с благоприятной средой.

В эту категорию попала и Тверь, набрав 197 баллов (подробнее читайте здесь!). В своей группе (всего в ней 59 городов, схожих по количеству населения и природным факторам) Тверь оказалась на 17 месте. Согласно выводам, сделанным аналитиками, хуже всего у нас дело обстоит с общегородским пространством. Здесь мы не набрали и половины возможного количества баллов. По остальным пяти типам городского пространства набрано больше половины из возможного количества баллов. Цифры говорят, что лучше всего у нас складывается ситуация с жильём и улично-дорожной сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU