2019-11-04T13:53:01+03:00
Спорт

Хоккеисты из Твери крупно проиграли в Рязани

Динамо скатилось во вторую половину турнирной таблицы
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Хоккеисты из Твери праздновали победу всего один раз. Фото: ХК "Динамо" Тверь.Хоккеисты из Твери праздновали победу всего один раз. Фото: ХК "Динамо" Тверь.
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Динамо» Тверь проиграл на выезде команде «Рязань» со счётом 4:1.

Причём, игра получилась практически в одну калитку. И даже замена в третьем периоде вратаря, Георгия Кузнецова сменил Иван Куликов, ситуацию не выправила.

Потому и был краток главный тренер нашего клуба Сергей Орешкин:

- ХК «Рязань» с победой. Команда понимала, что игра фактически за четыре очка. Но установка не была выполнена. У меня всё.

Таким образом «Динамо» Тверь сейчас в Чемпионате высшей хоккейной лиги занимает 22 место из 34 возможных. «Рязань», к слову, на 23 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Важен каждый голос: Поможем участковому из Тверской области стать лучшим!
Двое невысоких мужчин со шрамами пропали в Тверской области
Жителей Тверской области поместили на 53 место в рейтинге любвеобильности
В Твери на проспекте Победы заработал новый светофор
В Твери польская шляхта будет бахвалиться пирами и оружием
Праздничный крестный ход на «Казанскую» пройдет в Твери в 15-ый раз
Мужчина перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля в Твери
4 и 5 ноября на территории Тверской области ожидаются сильные дожди и ветер
4 ноября на Железнодорожном вокзале Твери пройдет историко-краеведческий праздник
К 75-летию Победы: Жители Твери могут принять участие в создании «Книги Всенародной памяти»
В Тверской области начались дачные кражи: С одного участка похитили бетоносмеситель и автомойку
В юбилей Веры Ефремовой в Тверском театре драмы сыграют спектакль «Отцы и дети»
В Тверской области вор украл автомобиль, чтобы сдать его в металлолом
Водитель ВАЗа наехал на ногу школьницы в Тверской области
В Твери проходит межрегиональный турнир по боевому самбо
На «Михайловских чтениях» в Твери расскажут о жизни и мировоззрении блаженного Августина
В Твери на закрытии региональной Вахты Памяти-2019 подведут итоги работы за год
Водитель Тойоты Ленд Крузер пытался обогнать грузовики на М-11 в Тверской области, но погиб в ДТП
Тверская областная картинная галерея уточнила свою программу "Ночи искусств"
Разрушающийся Дом Ворошиловских стрелков в Твери оградят и установят предупредительные знаки
В выходные в Тверской области вновь обещают порывистый ветер
Порш Кайен на летней резине перевернулся на трассе в Тверской области, водитель погиб на месте
Фильм «Коридор бессмертия», где снялся тверской актер Залим Мирзоев, участник кинофестиваля «Лучезарный Ангел»
Тверская кошка Мася станет всероссийской телезвездой
В библиотеке Горького Твери пройдет уютный поэтический вечер с чаепитием
20-летний парень обчистил дом москвички в Тверской области и был задержан
В Твери детей и взрослых научат распоряжаться своим временем
В последнюю в этом году родительскую субботу во всех храмах Твери пройдут панихиды