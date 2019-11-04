Хоккеисты из Твери крупно проиграли в Рязани

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-04T13:53:01+03:00

Хоккеисты из Твери праздновали победу всего один раз. Фото: ХК "Динамо" Тверь.

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Хоккейный клуб «Динамо» Тверь проиграл на выезде команде «Рязань» со счётом 4:1.

Причём, игра получилась практически в одну калитку. И даже замена в третьем периоде вратаря, Георгия Кузнецова сменил Иван Куликов, ситуацию не выправила.

Потому и был краток главный тренер нашего клуба Сергей Орешкин:

- ХК «Рязань» с победой. Команда понимала, что игра фактически за четыре очка. Но установка не была выполнена. У меня всё.

Таким образом «Динамо» Тверь сейчас в Чемпионате высшей хоккейной лиги занимает 22 место из 34 возможных. «Рязань», к слову, на 23 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU