2019-11-04T12:26:19+03:00
Общество

Важен каждый голос: Поможем участковому из Тверской области стать лучшим!

Проголосуйте в финале конкурса "Народный участковый" за Константина Бобкова и расскажите об этом друзьям!
Виктория ТУШКОВА
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Хороший участковый должен знать людей, уметь находить с ними общий язык. Фото: ВВТ, из архива Константина БобковаХороший участковый должен знать людей, уметь находить с ними общий язык. Фото: ВВТ, из архива Константина Бобкова
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Финальное голосование в конкурсе «Народный участковый» продолжается. Важен каждый голос: участник от Тверской области, сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» капитан полиции Константин Бобков, пока отстаёт от многих своих коллег-конкурентов. На момент публикации этой новости у него было 59 голосов. И наша с вами задача — помочь капитану набрать баллы и вырваться вперёд. Не опоздайте — голосование закончится 10 ноября!

Капитан Константин Бобков — молодой и перспективный участковый. Ему всего 29 лет, но способности и таланты полицейского успели оценить не только на родине, в Вышнем Волочке, но и в Твери. Константин два года работал в Управлении МВД по Тверской области, где ему поручали в том числе и весьма резонансные дела, например - о чёрных риелторах.

С рождением дочери Константин Бобков вернулся на службу в Вышний Волочёк, где стал участковым. У нашего конкурсанта большой участок. Константин, как сам признаётся, любит помогать людям, и частенько оказывает им не только правовую, но и психологическую поддержку.

Напомним, финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал 1 ноября. Это традиционный ежегодный конкурс, который проводится Министерством внутренних дел РФ совместно с «Комсомольской правдой».

«КП»-Тверь» призывает: не оставайтесь в стороне и голосуйте активнее! Ведь победитель получит не только право называться лучшим участковым страны, но ещё и продвижение по службе: ему досрочно присвоят следующее звание. И очень приятным бонусом станут ключи от новенького УАЗ «Патриот». Давайте поможем получить звание и машину нашему участнику!

Отдать за него свой голос можно здесь. Поддержим Константина Бобкова!

ИСТОЧНИК KP.RU

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