2019-11-04T10:55:25+03:00
Общество

Жителей Тверской области поместили на 53 место в рейтинге любвеобильности

Специалисты проанализировали количество позитивно и негативно окрашенных сообщений в соцсетях и блогах
Виктория ТУШКОВА
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Представители всех возрастов любят охотнее, чем ненавидят - показало исследование.Представители всех возрастов любят охотнее, чем ненавидят - показало исследование.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тверская область оказалась на 53 месте среди 85 регионов России по «индексу любви». Это показал анализ социальных сетей - «ВКонтакте», «Одноклассников», «Facebook», «Twitter», «LiveJournal», «Instagram», а также различных популярных форумов и блогов.

Исследование, приуроченное ко Дню народного единства, провели специалисты портала «Brand Analytics». Они подсчитали русскоязычные упоминания о любви либо ненависти: «я люблю», «обожаю», и тому подобные, а также негативные, например, «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит». Всего было проанализировано 580 млн публичных сообщений.

Тверская область с 53-м местом оказалась далеко не самой любвеобильной. Лидерами по количеству позитивных эмоций в соцсетях стали Севастополь, республика Крым, Костромская область и Ненецкий АО. Аутсайдеры — Якутия, Ингушетия, Чеченская республика и Магаданская область.

Что касается столицы, Москва оказалась на десять позиций ниже Тверской области и заняла всего лишь 63 место.

Интересно, что исследователи также разделили любвеобильность по возрастным группам. Самое большое количество позитивных эмоций было найдено в сообщениях представителей возрастной группы 55+. Такие пользователи о любви и позитиве говорят в 4,3 раза чаще, чем о негативе и ненависти. Чуть реже о любви высказываются в группах 45 - 54 лет и младше 18 лет. Самыми сдержанными в высказывании позитивных эмоций оказались представители возраста от 18 до 44 лет. Но и они о любви говорят всё же чаще, чем о ненависти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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